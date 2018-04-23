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Ermenistan Başbakanı istifa etti!

Ermenistan Başbakanı Sarkis Sarkisyan istifa etti

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
Ermenistan Başbakanı istifa etti!

Ermenistan Başbakanı Sarkis Sarkisyan istifa etti. Ayrıntılar geliyor...

 

İHA

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