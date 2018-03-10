Eroini bebeğin bezinde gizlemişler

Giriş Tarihi: 10 Mart 2018 Cumartesi 16:18

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir bebeğin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Van'dan gelen bir araçla Diyarbakır güzergahı kullanılarak batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, içerisinde iki kadın, bir erkek ve iki çocuğun bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Aramada, A.Y. isimli kadının çantasında metamfetamin ve K.T. isimli kadının bebeğinin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin bulundu. Araçtaki A.Y, K.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, Lice ilçesinden gelen bir araçta yapılan aramada da 215 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Ö. gözaltına alındı.

AA