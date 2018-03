Erol Kaya ve Belediye Başkanları Vali Erin’i Ziyaret Etti

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:10

Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısına Katılmak Üzere Şanlıurfa’ya Gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Beraberindeki Milletvekili Ve Belediye Başkanlarıyla Birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i Ziyaret Etti.

Valilik Makamında Gerçekleşen Ziyarette Konuşan Erol Kaya, Şanlıurfa’da Bulunmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek, Yerel Yönetimler Bölge Toplantısının Belediyelerin Vizyon Geliştirme, Görüş Alışverişinde Bulunma Anlamında Önemli Bir Fırsat Olduğunu Belirtti.

Vali Abdullah Erin İse, Şanlıurfa’nın Her Anlamda Taşıdığı Potansiyellerle Türkiye’nin İlk On İli Arasında Yer Aldığını Ve Şehrin Her Geçen Gün Gelişmeye Ve Değişmeye Devam Ettiğini Kaydederek, Gerçekleşecek Toplantının Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.

Erol Kaya’ya Ve Beraberindeki Heyeti Şanlıurfa’da Ağırlamaktan Memnuniyet Duyduklarını İfade Eden Vali Erin, Ziyaret Anısına Kaya’ya Bir Şanlıurfa Tablosu Hediye Etti.

Şanlıurfa Valiliği’ni Ziyaretinde Erol Kaya’ya Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek Ve Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Ve İlçe Belediye Başkanları Eşlik Etti.