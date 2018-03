Esenler Belediyesi'nden Suruçta İftar Yemeği

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 12:03

İstanbul Esenler Belediyesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binlerce kişiyi kardeşlik iftarında bir araya getirdi.

İstanbul'un Esenler ilçe belediyesi, kardeş belediyesi olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binlerce kişiyi iftar sofrasında bir araya getirdi. Her yaştan Suruçlunun yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı."Tekiz, tek milletiz"Vatandaşlar, iftar programının doğu ile batı arasındaki kardeşliği pekiştirmesi dileklerinde bulunurken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksü ise ramazan bereketini Suruçlu kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Esenler ile Suruç belediyelerinin kardeş olduğunu dile getiren Göksu, "Bu kardeşliğimizi sadece kağıtlar üzerinde, meclis kararlarıyla alınmış bir kardeşlik olmadığını, bunun gerçekten bir paylaşımcılık, bir birliktelikle inşa edilebileceğinin en önemli göstergesi olarak buradayız. Tabi sadece iftar sofralarında burada buluşmuyoruz. Aynı zamanda Suruç'un hem ekonomik anlamda kalkınmasına hem de fiziki kalkınmasına katkı sağlayabileceğimiz bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla beraber bu gördüğünüz etkinlikleri de yapıyoruz. Biz Suruç'taki kardeşlerimizin her birinin derdini derdimiz olarak görüyoruz. Her birinin sorununu sorunlarımız olarak görüyoruz. Bunların çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de maalesef yıllarca kötü bir duvar örülmeye çalışıldı. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek istediler. Oysa bizim toplumumuzda öteki yoktur. Bir Kürdümüz, Türkümüz, Arapımız, Acemimizle tekiz ve tek milletiz. Bu toprakların çocuğuyuz. Bu topraklarda yaşamaya, bu toprakların düşmanları varsa birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Her zaman da hazır olduğumuzu gösteriyoruz ve bu gün de, burada, bu kardeşlerimizle bu birlikteliği bu sofrada göstermiş oluyoruz" dedi.

"Bu bir gönül köprüsüdür "

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise konuşmasında, "Bu gün Suruç meydanındayız. Esenler Belediyemizin, Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'nun düzenlemiş olduğu iftar programında buluşuyoruz. İnancımız gereği kardeşiz, aramızda binlerce kilometre olsa da kardeşiz. İşte hassasiyet budur. Bu hassasiyet şu anda Suruç meydanında yaşanıyor. Ben bu vesileyle, fırsat bulmuşken belediye başkanıma ve kadrosuna teşekkür ediyorum. Suruç halkına selam getirmişlerdir. Bu bir gönül köprüsüdür, bir sevgidir, bir hissedebilme olayıdır. Amaç budur, bu da sağlanıyor. Zaten ramazan ayı yardımlaşma ayıdır, bereketin, paylaşmanın doruğa çıktığı bir aydır" ifadelerini kullandı.

"Herkes bu toprakların öznesidir, sahibidir"

Ezanın okunmasının ardından alandakiler iftarlarını açarken kürsüye çıkan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bu gün burada sizlerle birlikte bu kardeşlik köprüsünün tesisinde birer amele olarak, birer emektar olarak bulunuyoruz. Soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz kardeş olduğumuzu, birlikte olduğumuzu birlikte bu toprakların çocukları olduğumuzu tarih boyunca her zaman ispatlamış insanlarız. Hani meşhur bir şarkı vardır, aynı dağın yeliyiz, aynı Allah'ın kuluyuz. Aynı dağın yeli olarak, aynı Allah'ın kulu olarak bu topraklarda rengimize, dilimize, cinsimize, cinsiyetimize bakmadan bir ve beraber olduğumuzu bu bir ve beraberliğimizi bu topraklar üzerinde her zaman ve zeminde tekrar ve tekrar hatırlattığımızı ve hatırlatmaya devam edeceğimizi ve özellikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim ki yıllarca bu topraklarda birileri birilerini hep öteki olarak göstermek istemiş. Oysa bu topraklar ötekisi olan topraklar değildir. Bu topraklardaki herkes birinci sınıftır ve bu topraklardaki herkes bu toprakların öznesidir, sahibidir" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da bir konuşma yaparak kardeşlik vurgusu yaptı.

