Eşine Zor Rastlanır Karı-Koca Kavgası: Karım İçip İçip Beni Dövüyor!

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:57

Fatih'te, bir evden kadın çığlıklarının yükseldiğini duyan apartman sakinleri, genç kadının şiddet gördüğünü düşünerek polise haber verdi. Polisin eve gelmesi üzerine, şiddet görenin kadın değil kocası olduğu ortaya çıktı.



DAYAK YİYEN KOCA KORUMA ALTINA ALINDI



Genç kadının, "Sen bittin Apo, telefonu ver konuşacağım" diye bağırdığı duyuldu. Bir süre sonra da, "Sen benim annem değilsin, arama beni bir daha" şeklindeki feryadı bütün sokakta yankılandı. Olay yerine gelen polis, evin hanımına "Yardıma ihtiyacınız var mı?" diye sordu fakat yardıma ihtiyacı olan o değildi. Polis, eve girdiğinde şiddet uygulayan tarafın kadın olduğunu görünce şok yaşadı ve kocayı koruma altına aldı.



SARHOŞ DEĞİLİM DİYEN KADIN ALKOL BAĞIMLISI ÇIKTI



Kapıya gelen polislere, "Sarhoş değilim, bıktım artık bundan, şikayetçi olacağım" diyen genç kadının alkol bağımlısı olduğu ve kocasını tırnaklayarak yaraladığı öğrenildi. Kocasına şiddet uygulayan kadın yüzünü saklayarak polis aracına bindi. Karakolluk olan çift birbirinden şikayetçi olmadı ancak durumdan rahatsız olan komşular, çiftin apartmandan gitmesi için imza toplayacaklarını ifade etti.



(haberler.com)