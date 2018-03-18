Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 13:57

Geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerin beğenisine sunulan yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız" filmi, iki haftada 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Yaklaşık 2 hafta önce vizyona giren yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız"ın başrol oyuncularından Ahmet Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda çok sayıda komedi filminin vizyona girdiğini söyledi.

Kural, bunun Türk sinemasının büyümesi adına sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde bayağı güzel filmler çıktı. Tabi bu filmler çıkarken, gözler daha nitelikli filmler arıyor. Biz de aynı kulvarda devam ediyoruz, onun için çok mutluyuz. 7'den 70'e herkesin komedi filmlerini izlemesi için, filmlerin ona uygun bir şekilde çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu filmimizde 7'den 70'e herkesin izleyebilir olmasına çok dikkat ettik. Mesela küfür yok denecek kadar az. Herkesin izleyebilmesi için buna dikkat ediyoruz."

- "Aile komedisi halk tarafından kabul görüyor"

Yeşilçam'ın efsane filmlerinin çoğunun hikayesinin aile üzerine kurulduğunu dile getiren Kural, "Eski filmlerin kabul görmesinin sebebi aile komedisi olması. Aileyi anlattığınız zaman o film daha güzel oluyor. Aile komedisi halk tarafından kabul görüyor. Bu filmimizde konu olarak iyiliği ve değişimi ele aldık. Mesaj almak isteyen filme gelsin efendim." dedi.

Filmin başrollerinden Murat Cemcir ise "Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Gülen Gözler, Köyden İndim Şehre" gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Ertem Eğilmez'in filmlerinde çoğunlukla aileyi ele aldığına işaret etti.

Filmlerinin ilk iki haftada 2 milyon seyirciye ulaştığına değinin Cemcir, "Aile komedisi yapmak en mantıklısı. Eski filmlerin hepsine baktığımız zaman aile filmleri ele alınıyor." şeklinde konuştu.

AA