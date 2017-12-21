Eski HDP il başkanına mahkumiyet

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 16:49

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan eski HDP İl Başkanı Erkan Şahin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" gibi suçlardan çeşitli cezalar talep edilen 9 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Şahin, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Bir siyasetçi olarak sadece Rojava Derneği (KHK ile kapatılan) değil, birçok dernekle bağlantım var. Diğer siyasi partilerin de benzer şekilde derneklerle irtibatları vardır. TAPE kayıtları da iddianamede yer aldığı gibi suç teşkil eden bir durum yoktur. Silahlı terör örgütüne üye değilim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, müzakere için verdiği aranın ardından kararları açıkladı.

Buna göre mahkeme, Erkan Şahin hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçunun oluşmadığına hükmedildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği sabit görülerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Şahin'in, yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Sanık Hasan E. hakkında da üyelik suçunun oluşmadığına ancak propaganda suçunun oluştuğuna, iki ayrı eylemin arasında 3 yıl gibi uzun bir zamanın geçmesi nedeniyle iki ayrı suçun oluştuğuna hükmedildi. İki kez 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen Hasan E'nin tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz sanık Mehmet Arslan'a "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis verildi. "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Salih Yılmaz'ın sabıka geçmişi dikkate alınarak cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmedildi.

Tutuksuz sanık Müslüm Denizhan hakkında da "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi ve cezası ertelendi.

Diğer 4 sanığın ise haklarında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.