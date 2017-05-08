Eski vekil FETÖ'den gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 10:24

AK Parti'nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un, FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda örgüt üyesi olmak suçundan sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

SABAH GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzungözaltına alındı.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(haberler.com)