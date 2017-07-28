Eski Vekil Önen Çin'e Büyükelçi Oldu

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:08

Ak Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Emin Önen, Çin’in Pekin şehrine büyükelçi olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Ak Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Emin Önen, Çin’in Pekin şehrine büyükelçi olarak atandı.



ABDULKADİR EMİN ÖNEN KİMDİR?



15 Mart 1976’da Ankara’da dünya’ ya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamladı.İstanbul Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü Önen, "2003'ten itibaren Türk Dış Politikasında Asya Algısı" konulu tez çalışması ile Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını yaptı. Özel sektörde Yatırım Danışmanı ve Genel Müdür olarak görev yapan Önen, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren kendisine ait danışmanlık şirketini kurdu.2007 yılı genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Şanlıurfa Milletvekili seçilen Emin Önen, Meclise giren en genç milletvekillerinden biridir. TBMM’nin 23. Ve 24. Yasama dönemlerinden görev yapan Önen, 23. Dönemde Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanlığı, 24. Dönemde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası (Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatında (AGİT) Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Çin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. (AGİT) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı,AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmüş, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler nezdindeki temaslarında faal olarak yer almıştır. Abdulkadir Emin Önen Ocak 2016 Tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Önen, çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Çince bilmektedir.



(urfastar)