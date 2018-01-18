Et hırsızları suçüstü yakalandı

Gaziantep'te et hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda kent genelinde kasap dükkanlarında meydana gelen hırsızlık olalarıla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, araçlarını önceden tespit ettikleri iki şüpheliyi takibe alarak, 72 kilogram 700 gram koyun etini satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Çalınan etlerle, kıyma makinesi sahiplerine teslim edildi.
AA