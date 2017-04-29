Yayınlanan KHK'da evlilik programları kaldırıldı.4 BİN PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
Milli güvenliğe tehdit oluşturan derneklerin kapatılmasına karar verilirken 3939 kişi kamudan ihraç edildi. Öte yandan 34 Diyanet İşleri personeli göreve iade edildi.KORUCU VE MUHTARLARIN SGK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.
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GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ
AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR
İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER
(ensonhaber.com)