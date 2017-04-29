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Evlilik programları kaldırıldı

OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha resmi gazetede yayınlandı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:20
Evlilik programları kaldırıldı
EVLİLİK PROGRAMLARI KALDIRILDI

Yayınlanan KHK'da evlilik programları kaldırıldı.

4 BİN PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Milli güvenliğe tehdit oluşturan derneklerin kapatılmasına karar verilirken 3939 kişi kamudan ihraç edildi. Öte yandan 34 Diyanet İşleri personeli göreve iade edildi.

KORUCU VE MUHTARLARIN SGK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.

 

İHRAÇ VE İADELER İÇİN LİNKLERE TIKLAYIN

 

İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

 

GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

 

KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR

 

AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

 

İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER

 

 

(ensonhaber.com)

 

 

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