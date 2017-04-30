Evlilik programları kaldırılmayabilir...

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar 07:37

Son yayınlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname metninde geçen bir ifade, en az kamudan ihraç edilen personeller kadar gündeme damga vurdu.

Buna göre televizyonlarda yayınlanan bazı "arkadaşlık" programlarının kaldırılmasına karar verildi. Metindeki bu bölüm, evlilik programlarının kaldırıldığı yönünde yorumlara neden oldu.

KAFALAR KARIŞTI

Özellikle metinde geçen, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlar" ifadesi kafaları karıştırdı.

'ARKADAŞ' İFADESİ EVLİLİĞİ KAPSIYOR MU?

Evlilik programları hali hazırda evlenme niyetindeki gelin veya damat adaylarını buluşturmak için yayınlanıyor. KHK'da yer alan arkadaş bulma ifadesinin evlilik programlarını kapsayıp kapsamayacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Zira aynı metinde "arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlar" ile "sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer veren programlar" kaldırılıyor.

Yani ifadelerde "eş bulma programı" ifadesi yer almıyor.

İşte söz konusu KHK:

6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "koruyucu sembol kullanılmadan" ibaresi "koruyucu sembol kullanılsa dahi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz."

(sondakika.com)