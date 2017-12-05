Eyyübiye Belediyesi ARAKAN'da mescit yaptırıyor

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2017 Salı 16:06

Eyyübiye Belediyesi ile kısa adı İNFAK-DER olan Yetim ve Öksüzleri Koruma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği, Arakan’da mescit yapımına başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin kısa adı İNFAK-DER olan ,Yetim ve Öksüzleri Koruma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneğini ziyaretinde gündeme gelen ve Başkan Ekinci tarafından onaylanan Eyyübiye Belediyesinin Arakan’daki Mescidi için temel atıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin İNFAK-DER ‘in Eyüp Nebi mahallesindeki merkezini ziyaretinde, Arakan’la ilgili çalışmalar yürüten dernek yöneticileriyle yapılan istişare sonucu ortaya çıkan mescit yapımı için çalışmalar başladı. Mazlum, mağdur, yetim, öksüz ve muhacir için çalışmalar yapan dernek ayrıca Arakan için de çalışmalar yürütüyor. Arakan’daki mazlumların sesine kulak veren dernek yöneticilerinin talebini karşılayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye dernek yöneticileri teşekkür etti. Arakan’da Eyyübiye Belediyesi Mescidi temeli de bölgedekiler tarafından dualarla atıldı. Özellkile gençler tarafından özverili çalışmaların yürütüldüğü bölgede mescit yapım çalışmalarının başlaması ve temelinin atılması da bölgede sevinçle karşılandı. Arakan’da temeli atılan Eyyübiye Belediyesi Arakan Mescidinin kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor.