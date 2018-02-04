Eyyübiye Belediyesinden Devasa Park Alanı

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 23:28

atandaşlar, dağlık, taşlık ve kullanılamaz halde olan bölgenin yeşil alan olarak hizmete sunulacak olmasından dolayı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi, ilçeye yeşil alan kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla Selçuklu Mahallesine, 16.500 metre karelik devasa park alanı kazandırıyor. Selçuklu Mahallesi 3675. Sokakta bulunan ve toplamda 16.500 metre karelik alanı kapsayan park alanında kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler ilk olarak, alan temizliği yaptı. Vatandaşlar tarafından hafriyat döküm alanı olarak kullanılan bölgenin temizliğinin yapılmasının ardından alt yapı sorunu da giderilen devasa sahada çalışmalara başlayan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Ekipler tarafından bitme aşamasına getirilen parkın içinde;2 adet çocuk oyun alanı, spor kondisyon aletleri alanı, oturma alanları, teraslı yeşil alanlar ile dinlenme alanları bulunuyor. Bölge sakinlerinin sosyal aktivite ihtiyacına da cevap verecek olan park yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ettiler.

Bölgenin önceden dağlık, taşlık ve kullanılamaz halde olduğunu belirten vatandaşlar,” Allah Başkanımız ve Belediyemizden razı olsun. Önceden buralar dağlık ve taşlık alandı. Sağ olsun Başkanımız sayesinde buralara büyük park yapılıyor. Allah Başkanımızdan razı olsun.” Dediler.