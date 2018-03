Eyyübiye Belediyesinden HÜDA PAR’a ziyaret

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2017 Perşembe 11:29

Eyyübiye İlçe Belediye Başkanlığından oluşan heyeti, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, Eyyübiye İlçe Başkanı Ahmet İdem ve partililer karşıladı.

Parti binasında gerçekleşen ziyarette Eyyübiye ilçesinin sorun ve sıkıntıları ele alındı.

İlçede son zamanlarda artarak devam eden madde bağımlılığının ciddi boyuta geldiğini belirten yetkililer, bununla mücadele konusunda her iki tarafın da elinden geleni yapması gerektiği üzerinde durdu.

Siyasi partilerin ve çeşitli STK'ların miting, etkinlik veya bir program yapmak istedikleri zaman geniş ve kapsamlı bir alanın olmaması konusunun ele alındığı görüşmede, en kısa zamanda Şanlıurfa'ya hizmet verecek bir miting alanının gerekliliği vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, "Biz istiyoruz ki, yerel yönetimlerle sürekli iletişim halinde olalım. Şanlıurfa'nın geleceği için sürekli konuşalım. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Gerek yetki makamında olan insanlar, gerek muhalefette olan siyasi partiler, gerekse de vatandaşlar, STK temsilcileri, muhtarlar gibi herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Bunun başını çekecek ve öncülük edecek tabi ki başta belediyelerdir. Çünkü bir belediye kendi bölgesinin tamamını temsil ediyor. Hangi organizasyona adım atarsa halk arkasından gider, organizasyona destek verir. Yeter ki iyi amaçlarla yapılsın. Ayrıca merkez nüfusu 1 milyona ulaşmış bu şehirde en kapsamlı konferans salonu 850 oturumlu olan Urfa City Konferans Salonudur. Bu konferans salonu Şanlıurfa'ya yakışmıyor. Yapılan programlarda halk mağdur oluyor. Bunun için en az 2 bin 500 kişilik bir konferans salonun Şanlıurfa'ya kazandırılması gerekmektedir." dedi.

"Memleketin sorunlarını sümen altı etmekle çözüm getiremeyiz"

Şanlıurfa'nın uyuşturucu ve intihar sorununa dikkat çeken Yalçın, "Parti programımızda önce 'insanlığı imar' diyoruz. Şanlıurfa, son 10-15 yıldır maneviyat yönden çok geriye gitti. İmar alanında olsun, ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında olsun iyileştirmeler olmuş. Ama maneviyatta dibe vurmuşuz. Şimdi mücadele ettiğiniz o gençler maneviyatsızlığın sonucudur. Bu bir sebep değil, onları bu hale getiren birçok sebep vardır. Bu sebepler ortadan kalkmadığı sürece huzura ulaşmamız mümkün değildir. Bizler de saha çalışmalarımızda görüyoruz. Şanlıurfa'mızda başka bir sıkıntı daha var ki, bu bizi çok üzüyor. O da intihar olaylarında ki artış. Memleketin sorunlarını sümen altı etmekle, halının altına süpürmekle çözüm getirilemez. Var olan sorun görmezden gelinemez. Şu an isterdik ki, yetkililer çıksın ve uyuşturucu kullanım oranını açıklasın. Bunu açıklasın ki, halkta bu işin vahametini görsün ve ona göre önlemlerini alsın. Ama sürekli üstü örtülüyor. Yetkililer halktan kopuk bir şekilde makamda oturuyorlar. Hâlbuki bu sorunların giderilmesi için halkla iç içe olmaları gerekmektedir. Bir il başkanı olarak 3 defa randevu talep etmemize rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşemiyorsak, artık vatandaşın halini siz düşünün." şeklinde konuştu.

"Eyyübiye ilçemizde 130 bin nüfuslu genç potansiyelimiz var"

Ziyarette konuşan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Sağlam da, ilçedeki sorunlara ilişkin herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyleyerek ilçeyle alakalı bazı sorunları Yalçın'la paylaştı.

İlçe sınırları içerisinde 130 bin genç nüfusa sahip olduklarını, bunlar için 20 mahallede çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sağlam, "Şimdi bize Eyyübiye ilçemizle ile ilgili 'En büyük sıkıntınız nedir. En öncelikleriniz nedir' diye sorarsanız en başta birinci sıraya gençleri koyarım. Çünkü 130 bin nüfuslu genç potansiyelimiz var. Bunların her biri terör, uyuşturucu grupları için bir suç potansiyeli teşkil edebilir. Bunları kurtarmanın çabası içerisindeyiz. Bundan dolayı 20 mahallede 20 salon açmış bulunmaktayız. İsimlerini de 'Ak Evler' koyduk. Bu evlerimizde sosyal aktivitelerin yanı sıra müftülüğümüzün de gönderdiği hocalarla sohbet, elifba ve Kur'an dersleri veriyoruz. Tek derdimiz bu çocuklarla ilgilenmektir. İlçe sınırlarımız içerisinde şu an 25 bin tane terör örgütüne destek veren partiye oy veren gençler var. En son 6-7 Ekim Kobani olaylarında gördük ki, Eyüp Peygamber Caddesinde ne hastane bıraktılar ne de dükkan bıraktılar. TOMA araçlarının girdiği caddeye girdim, karşıma alıp konuşacağım aklı başında bir genç yoktu. Bir yerde fakirlik varsa orada beraberindeki eğitimsizlik, terör, uyuşturucu geliyor. Bu insanlar için bir takım iyileştirmeler yaptığımız zaman inşallah hepsini birlikte yeneriz. Eyyübiye Belediyesiyle ilgili bir problem ve bir sıkıntı olduğunda bizi aramanızı istiyoruz. İrtibata girilmek istendiği zaman bizi arayın. Eyyübiye bölgesi en riskli bölgemizdir. Bu çocuklarla ilgili yapacağınız her türlü projede biz size yardımcı olacağız. Yeter ki o çocuklarımız o kötü yerlere bulaşmadan iyi şeyler öğrensin." ifadelerine yer verdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişin ardından son buldu.