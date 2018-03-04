Eyyübiye Belediyesinden Konferans

Giriş Tarihi: 4 Mart 2018 Pazar 12:37

GAP TEAM’da düzenlenen konferans yoğun katlımla gerçekleşti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen "Milli Bağımsızlık ve Türkiye'nin Yükselişi" konferansında Şanlıurfalılara seslendi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin daveti üzerine Şanlıurfa’ya gelen Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, GAP TEAM Konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşen konferansta, dünden bugüne Türkiye ve Avrupa’daki son siyasal ve ekonomik gelişmeleri ile Türkiye’nin gelişen konjonktürdeki misyonunu aktardı. Yaklaşık 3 saat süren konferansa; Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Çadırcı, İl Müftüsü İhsan Açık, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkan Vekili Ali Malkoç, İl,İlçe ve Kadın Kolları Üyeleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün hayatını anlatan sine vizyon gösterisiyle başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, katılımlarından dolayı Milletvekili Külünk’e teşekkür etti. konferansta söz alan İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de organizasyondan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

İslam coğrafyasında ümmetin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşını Şanlıurfa’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde girilen kutlu yürüyüşte zirve yaptıklarına vurgu yaptı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci açılış konuşmasında şunları söyledi;” Hepimiz de biliyoruz ki bir kutlu yürüyüş halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kutlu yolculuğumuz çok şükür son 15 yılda zirve yapmış durumda. İnanıyorum ki 2023’e girerken tam bağımsızlığını elde etmiş bir ülke olarak gerek savunma sanayinde ve gerekse diğer alanlarda tam bağımsızlığını elde etmiş bir ülke konumunda olacağız. İslam coğrafyasında da ümmetin lideri olan bir lider hem ülkemiz içerisindeki sıkıntılı konularla ilgilenirken hem de ülke dışındaki hususlarda ortaya koyduğu tavırla Osmanlı İmparatorluğunun fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde bir gönül coğrafyasına hitap ediyor. İşte böyle bir liderin yol arkadaşı bugün bizlerle birlikte. Kendilerine çok teşekkür ederiz. “

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise,” Öncelikle Eyyübiye Belediyesine teşekkür ediyorum. Metin Külünk gibi önemli bir şahsiyeti önemli bir ismi bizlerle buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. “dedi. Konferansta söz alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de,” Bizlerin yakından takip ettiği bir mücadele ve dava adamı olan çok değerli vekilimizi Şanlıurfalı hemşerilerimizle buluşturan Eyyübiye Belediyesine yine gündüz de Viranşehir’deydiler. Orda da gençlerimizle bir araya geldiler. Hem Eyyübiye Belediye Başkanımıza hem de Viranşehir Başkanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. “ şeklinde konuştu.

Programın sonunda günün anlam ve önemine binaen Şanlıurfa Valisi ve protokol üyeleri tarafından Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e plaket verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.