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Eyyübiye Yedam Meyvesini Vermeye Başladı

Şanlıurfa’da kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ilk meyvelerini vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2017 Cumartesi 02:20
Eyyübiye Yedam Meyvesini Vermeye Başladı

Şanlıurfa'da Alkol ve uyuşturucu bağımlılarına, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek amacıyla kurulan  Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ilk meyvelerini vermeye başladı.

Şanlıurfa'da ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek amacıyla kurulan YEDAM'dan destek alan danışanlar ve aileleri  CumhurbaşkanıRecep Tayip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan ile  Yeşilay Genel Merkezinde bir araya geldi. Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe  Ekinci' nin de davet edildiği programda Eyyübiye  Yeşilay Danışmanlık Merkezi' ne gelerek aldığı tedavi sonucu bağımlılıktan kurtulan E.İ. isimli genç  Emine Erdoğan'dan ödül aldı. 8 aydır Eyyübiye YEDAM'dan destek aldığını ve bağımlılıktan kurtulduğunu belirten E.İ. ise tüm arkadaşlarını kötü alışkanlıklardan kurtaracağına dair söz verdi.

Programda çıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci, "YEDAM bir psikolojik danışmanlık, rehabilitasyon ve yönlendirme hizmet modelinin geliştirildiği, bağımlılar ve bağımlı yakınları için bu model bir umuttur. Türkiyede 3. YEDAM merkezini Eyyübiye'de açtık. Bugün başarılı sonuçlar almaya başladık. Eyyübiye YEDAM'a gelerek personellerimizden destek alıp bağımlılıktan kurtulan kardeşimiz E.İ.'yi gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederim. Onun bu davranışının diğer bağımlı kardeşlerimize de umut olacağına inanıyorum. Yerel Yöneticiler olarak biz, gençlerimizin bağımlılık yapan hiçbir maddeye bulaşmamaları ve varsa bulaşanların da kurtulması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

 

(haberler.com)

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