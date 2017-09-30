Eyyübiye Yedam Meyvesini Vermeye Başladı

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2017 Cumartesi 02:20

Şanlıurfa'da Alkol ve uyuşturucu bağımlılarına, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek amacıyla kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ilk meyvelerini vermeye başladı.



Şanlıurfa'da ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek amacıyla kurulan YEDAM'dan destek alan danışanlar ve aileleri CumhurbaşkanıRecep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Yeşilay Genel Merkezinde bir araya geldi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci' nin de davet edildiği programda Eyyübiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi' ne gelerek aldığı tedavi sonucu bağımlılıktan kurtulan E.İ. isimli genç Emine Erdoğan'dan ödül aldı. 8 aydır Eyyübiye YEDAM'dan destek aldığını ve bağımlılıktan kurtulduğunu belirten E.İ. ise tüm arkadaşlarını kötü alışkanlıklardan kurtaracağına dair söz verdi.



Programda çıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "YEDAM bir psikolojik danışmanlık, rehabilitasyon ve yönlendirme hizmet modelinin geliştirildiği, bağımlılar ve bağımlı yakınları için bu model bir umuttur. Türkiyede 3. YEDAM merkezini Eyyübiye'de açtık. Bugün başarılı sonuçlar almaya başladık. Eyyübiye YEDAM'a gelerek personellerimizden destek alıp bağımlılıktan kurtulan kardeşimiz E.İ.'yi gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederim. Onun bu davranışının diğer bağımlı kardeşlerimize de umut olacağına inanıyorum. Yerel Yöneticiler olarak biz, gençlerimizin bağımlılık yapan hiçbir maddeye bulaşmamaları ve varsa bulaşanların da kurtulması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

(haberler.com)