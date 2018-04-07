Eyyübiyeli kadınlara pozitif ayrımcılık

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 22:10

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezleri, Eyyübiye kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde faaliyet veren Akabe Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile Eyüpnebi ve Şıhmaksut Kadın Destek ve Yaşam Merkezindeki kurslara katılan kadınlar, hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Temel belediyecilik faaliyetlerine sosyal belediyecilik çalışmalarını da ekleyen Eyyübiye Belediyesi, kadınlara ve gençlere verdiği önemi sürdürüyor. İlçe genelindeki gençlik merkezleri ve kadın destek merkezleriyle gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da takdirini topluyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçenin değişik noktalarında hizmete sunulan Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlara dikiş, el sanatları, bilgisayar kursu, kuaförlük kursu, okuma ve yazma, Kuran’ı Kerim ile grafik tasarım gibi alanlarda çeşitli kurslar veriliyor. Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerindeki kurslara katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştirip hem de sosyal aktivitelere eşlik ediyor. Kadınlar aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kurslara katılan kadınlar kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.