Eyyübiye'li kadınlardan mehmetçiğe destek

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 23:34

Başkan Ekinci, sınırda milletin huzur ve refahı için bulunan kahraman orduya, muvaffakiyetler diledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki kursiyerler ve Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Üyeleriyle birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Afrin sınır hattında bulunan Mehmetçikle buluştu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci, Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin İnan ve beraberindeki grupla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik'le bir araya geldi. Başkan Ekinci ve beraberindekiler önce İslahiye’de bulunan İç İşleri Bakanlığı Müşterek görev merkezindeki Mehmetçikle buluştu. Burada Mehmetçik’e baklava ikramında bulunan ekip daha sonra Hatay Hassa sınırına geçti. Burada da Ak Parti Hassa Belediye Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Hassa İlçe Kadın Kolları Başkanı tarafından karşılanan ekip Mehmetçik için Hatim ve Fetih duası etti. ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları da atan ekipteki kadınlar Mehmetçikle hasret giderip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınırda Mehmetçikle buluşan Başkan Ekinci de, Eyyübiyeli kadınlara teşekkür etti.

Gün boyunca sınır hattında Mehmetçikle bir araya gelen ve muvaffakiyetler dileyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ Bugün 8 Mart dünya Kadınlar Günü. Başta şehit anneleri ve yakınları olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Farklı bir anma programı düzenledik. Bu kapsamda da Eyyübiyeli kadınlarla birlikte Afrin’de kahraman Mehmetçiğimize destek amacıyla sınır hattına geldik. Burada Hatim ve Fetih duası okuyup cephede savaşan Mehmetçiğimize dualar gönderdik. Rabbim onları her daim başarılı kılsın, ülkemizin bekasını için canlarını ortaya koyan Mehmetçiğimizi korusun, geride kalan annelere, kardeşlere sağ salim dönmeyi nasip etsin. Bu anlamlı günü daha da anlamlaştıran Eyyübiyeli kadınlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. “dedi.