Eyyübiye’ye bir gençlik merkezi daha kazandırılıyor

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 16:28

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılışa hazır hale getirilen Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Toplam 4 kattan oluşan ve içerisinde 10 adet derslik,1 adet kütüphane, 1 adet mescit, 2 adet idari oda ile 1 adet laboratuvarın bulunduğu gençlik merkezi kısa süre içinde açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Beraberindekilerle birlikte gençlik merkezine giden Ekinci, devam eden çalışmaları yerinde inceleyip eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Henüz açılışı yapılmamasına rağmen bölge gençliğinin ilgi odağı olan merkezde hazır hale getirilen dersliklerde öğrencilere çeşitli kurslar da verilmeye başlandı. Ekinci, incelemeleri sırasında öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Gençlik merkezindeki incelemeleri sonrası konuşan Ekinci, "Bu gençlik merkezimize geçtiğimiz aylarda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ismini verdik. Bu eğitim alanında hem çocuklara yönelik çeşitli kurslar verilecek hem de Birleşmiş milletler Mülteci Konseyiyle birlikte açmış olduğumuz bir laboratuvar var. Bu gençlik merkezimizin de açılışını kısa süre içinde yapmış olacağız. Dolaysıyla hem bu mahallede hem de civar mahallelerden gelecek olan çocuklarımız da bu eğitim merkezimizden faydalanmış olacaklar. Gençlerimizin ve çocuklarımızın açmış olduğumuz gençlik merkezlerine olan ilgisi ve yoğunluğu bizleri bu merkezlerin sayısını daha da artırmaya teşvik ediyor. Bir kez daha tüm gençleri gençlik merkezlerimize bekliyorum" diye konuştu.