Eyyüp Nebi beldesinin çehresi değişiyor

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:40

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki "Eyyüp Nebi" beldesi, Büyükşehir Belediyesince yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Yıllardır hizmetten mahrum kalan ilçe, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanının yerine vekaleten Kaymakam Ömer Cimşit'in görevlendirilmesinin ardından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle her alanda hizmet üretmeye başladı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamberin kabrinin de bulunduğu Eyüp Nebi beldesinde, restorasyon çalışması yürütüyor.

Daha önce atıl vaziyette bulunan ve hiçbir sosyal tesisin bulunmadığı makam, modern çehresiyle ziyaretçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Restorasyon alanı 500 bin metrekareyi bulan bölge, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir komplekse dönüşüyor.

Belde, her mevsim özellikle dini gün ve gecelerde yurt içinden ve dışından çok sayıda Müslüman'ın ziyaret ettiği makamların başında geliyor.

- "İnanç değerlerine gereken hassasiyeti gösteriyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Halkın inanç değerlerine gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Eyyüp Nebi beldesi bizim için çok şey ifade ediyor. Bir kere iki peygamberimizin kabri tescilli olarak bu beldede yer alıyor. Eyyüp Peygamber sabrıyla ön planda olan bir peygamberimizdir. Sabır taşı bu beldede. Eyyüp Peygamber'e hastalıklarından arınması için Allah tarafından verilen şifalı su yine bu beldede bulunuyor. Biz bir proje çalışmasıyla gerek sabrı ve şükrü insanlara öğretmek anlamında bir meydan çalışmasıyla sabır taşını ortaya çıkarmak istiyoruz. İnsanların da sağlıklarına kavuşabilmeleri için şifalı suyu gayet nezih bir ortamda kullanıma açmak istiyoruz. Gelecek olan insanlar bu kutsal beldede ibadetlerini gerçekleştirecek, dolayısıyla cami projesi, yine konaklamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için üniteler yapılacak."

Belediye olarak gereken sorumluluğu üstlendiklerini anlatan Çiftçi, kentteki kutsal makamların güvenliği, temizliği ve rahatlığına özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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