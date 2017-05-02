Ezan Sesi Tesellileri Oldu

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2017 Salı 13:56

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen sığınmacıların tek tesellisi ezan okunan Müslüman bir ülkede yaşamak.



Yaklaşık 6 yıldır süren iç çatışmalar nedeniyle ülkelerini terkeden Suriyeliler, daha çok güvenli ve Müslüman ülke olduğu için Türkiye'yi tercih ediyor. Bir kısmı sınır bölgelerindeki konteyner kentlerde yaşayan ailelerin bazıları da şehir merkezlerinde kendilerine yeni bir hayat kuruyor.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen ve Turgut Özal Mahallesi'nde boş bir alanda imkanlarıyla kurdukları çadırlara yerleşen bazı Suriyeliler, hayırseverlerin desteğiyle yaşamlarını sürdürüyor.



Sığınmacılardan Abit Berho Selim, 10 çocuğu ve eşiyle çadırda yaşadıklarını söyledi.



Türkiye'yi, Müslüman bir ülke olduğu için tercih ettiklerini ifade eden Selim, "Türkiye güvenli olduğu için buradayız. Müslüman bir ülkedeyiz camisi var ezan sesini duyuyoruz. Bir Müslüman olarak bunlar bizi mutlu ediyor. Bizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diye konuştu.



Favaz Süleyman da ağabeyinin Suriye'de şehit olduğunu, ailesi ve yeğenleriyle Türkiye'ye sığındıklarını belirtti.



Yaşadıkları onca sıkıntının ardından Türkiye'de huzur içerisinde yaşadıklarını anlatan Süleyman, Türk yetkililere teşekkür etti.