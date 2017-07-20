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Fakıbaba görevi resmen Çelik'ten devraldı

Bakan Çelik devir teslim töreninde "Fakıbabayla ortak özelliklerimiz var. Hep insanlarla uğraştık kaderde hayvanlarla uğraşmak da varmış" dedi.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:15
Fakıbaba görevi resmen Çelik'ten devraldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba görevi Faruk Çelik'ten devraldı. Bakan Çelik Fakıbabayla "ortak özelliklerimiz var. Hep insanlarla uğraştık kaderde hayvanlarla uğraşmak da varmış" dedi.

 

Kabinedeki değişikliğin açıklanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri devam ediyor. 64'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirilen Çelik, 65'inci hükümette de aynı Bakanlığı yürütmekle görevlendirilmişti.

Çelik, dün açıklanan yeni kabinede koltuğunu kendisi gibi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Fakıbaba'ya kaptırdı. 

Bugün düzenlenen devir teslim töreniyle de görevini Fakıbaba'ya devretti.

 

 

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