FAKIBABA İLK OLARAK YARDIMCISINI ATADI...

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:28

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı ilk atamasının eski Başkan yardımcısı Fevzi Yücetepe olduğu ortaya çıktı.

Son Bakanlar kurulu kararnamesi ile Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba'nın ilk icraatının yakın çalışma arkadaşlarına görev vermesi oldu. kamuoyunda danışmanı İbrahim Akbaş'ın özel kalem müdürü olduğu bilgisi paylaşılırken, işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Bakan Fakıbaba, iki dönem Belediye Meclis üyeliği sıfatıyla Başkan yardımcılığını yapan Buğday pazarı esnafı Fevzi Yücetepe'yi istinayi kadrodan atamasını yaparak resmi özel kalem müdürü yaptı. Artık memur olan Fevzi Yücetepe'nin bir aylık maaş hak kazanmasından sonra özel kalem müdürlüğünü bırakarak Bakanlıkta başka bir kadroya ataması yapılacak. Ancak resmi olarak özel kalem müdürü olan Yücetepe'nin bu görevi yapmayacak, danışman İbrahim Akbaş bu görevi sürdürücek.

öte yandan Fakıbaba uzun yıllardır kendisini yanlız bırakmayan İbrahim Kubat'ı danışan kadrosuna atarken, diğer yakın çalışma arkadaşları Habip Arslan, Emin İzol, İbrahim Güllüoğlu, gibi isimleri önemli mevkilerde değerlendirmesi bekleniliyor.