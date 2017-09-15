Fakıbaba ilk Urfa'lı bürokratını atadı

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2017 Cuma 13:54

Osman Güzelgöz Eylül 2017 itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı olarak atandı. Güzelgöz aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel İletişim Koordinatörü olarak da görev yapacak.



Türkiye Yazarlar Birliği web sitesinde yer alan bilgiye göre Osman Güzelgöz Eylül 2017 itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı olarak atandı.



Güzelgöz aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel İletişim Koordinatörü olarak da görev yapacak.



Genel müdürlük Düzeyindeki bu atama ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Fakıbaba'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan 'yeni ekip beklentisinin' ilki gerçekleşmiş oldu.



Türkiye Yazarlar Birliği web sitesinde yer alan bilgiye göre Osman Güzelgöz Eylül 2017 itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı olarak atandı.



Güzelgöz aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel İletişim Koordinatörü olarak da görev yapacak.



Genel müdürlük Düzeyindeki bu atama ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Fakıbaba'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan 'yeni ekip beklentisinin' ilki gerçekleşmiş oldu.



Osman Güzelgöz Kimdir?



1958 Yılında Şanlıurfa’nın Eyyubiye Mahallesinde doğdu.



Şanlıurfa kültür, folklor ve musikisinin en önemli kaynak kişisi, Musiki Ustası, Gazelhan Tenekeci Mahmut’un oğludur.

Yavuz Selim İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünü bitirdi. Lise yıllarında ve sonrasında PTT Bakım Müdürlüğü, Toprak-Su Müdürlüğü ve Toprak Tarım Reformu Bölge Müdürlüklerinde çalıştı.

1978 yılında Şanlıurfa’da Güneydoğu Gazetesi’nde muhabir olarak fiili gazeteciliğe başladı.

1980’de Maliye Teşkilatı’na girdi. 1984–86 döneminde 2 yıllık Maliye Kursu’nu bitirdi. Akçakale Mal Müdürlüğü Gelir Şefliği görevinden 1990 yılında istifa ederek yeniden gazeteciliğe döndü.

40 yılı bulan gazetecilik ve yazarlık yaşamında; Şanlıurfa’daki mahalli gazetelerin birçoğunda muhabirlik, yazarlık ve yöneticilik yaptı. Akçakale Birlik Gazetesini yayımladı.

Memuriyeti sırasında da gazeteciliğini devam ettirdi. Anadolu Ajansı ve Milliyet muhabirlikleri; yerel TV ve radyolarda yorumcu ve araştırmacı olarak çeşitli programlar yaptı. 1986 yılında; Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli gibi dönemin liderleri ile yaptığı röportajlar ulusal basında da yayımlandı.

1990 -2001 yılları arasında Feza Gazetecilik Grubunun Cihan Haber Ajansı bünyesinde GAP Bölge Temsilciliği, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdür Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve İdari Müdürlük görevlerinde bulundu. Zaman Gazetesi’nde 10 yıl köşe yazarlığı yaptı. 2001 yılında bu gruptan ayrıldı.

Güneydoğu’nun sosyo-kültürel ve sosyo-politik yapısı ve terör sorununun çözümü konusunda çeşitli gazetelerde; yazı, röportaj ve görüşleri yayınlandı. Ulusal TV’lerde çeşitli programlara katıldı. “Güneydoğu Sorunu ve Çözüm Önerileri” başlığı ile Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde konferanslar verdi.

İstanbul’da bulunduğu sırada 9 yıl süre ile Şanlıurfa Dayanışma Derneği’nin Genel Sekreterliği’ni yürüttü. Şanlıurfa Kültürü ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenledi. Şanlıurfa ile ilgili gazete ve dergilere yazılar yazdı, araştırmalar yayımladı. Televizyonlara çeşitli programlar hazırladı.

Şanlıurfa Folkloru ile ilgili araştırma ve derlemeler yaptı.

2003 yılında Sağlık Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığında daha sonra Basın Müşaviri, İletişim Koordinatörü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Liseden sonra ara verdiği eğitimine 2009 yılından itibaren devam etti ve sırasıyla Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü, 2012 yılında da aynı fakültenin İktisat Bölümünü bitirdi. Daha sonra Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Şu anda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Sinema-Radyo-TV alanında doktora yapmaktadır.

Osman Güzelgöz Eylül 2017 itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı olarak atandı. Güzelgöz aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel İletişim Koordinatörü olarak da görev yapacak.

Evli, 4 çocuk babası ve 4 torun dedesidir.

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI:

1) Bir Beyaz Tebessüm (Şiir)

2) Eskimeyen Sohbetler (Röportaj)

3) İnce Sür Derin Sür Öküzleri Yorma (Güneydoğu Yazıları 1)

4) Bir Ok Attım Kebap Oldu (Güneydoğu Yazıları 2)

5) Batılılaşma Demokrasi İslam (Deneme)

6) Sana Leyla mı Bulunmaz (Şiir)

7) Kürt Meselesi İle Yüzleşmek (Güneydoğu Yazıları 3)

8) Şanlıurfa Halk Müziği (Ortak Araştırma)

9) Sağlıkla İlgili Türküler (Ortak Araştırma)

10) Sağlıkla İlgili Şarkılar (Ortak Araştırma)



(guncelurfa.com)