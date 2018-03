Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı 17:25

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup konuşmasında, et ithalatı ve tarım politikası konusunda söylediği sözlerle ilgili olarak basın açıklaması ile eleştirdi.

Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, basın açıklamasında şunları söyledi

“Sayın Kılıçdaroğlu, Sırbistan’dan yapılması düşünülen et ithalatıyla alakalı daha önce yaptığı gibi, doğru olmayan iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirip olumsuz algı oluşturmaya devam etmektedir. Çeşitli vesilelerle bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etmemize rağmen, aynı iddialarını bilerek ve kasıtlı olarak sürdürmeye çalışması iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanlış beyanlarıyla alakalı olarak kamuoyunu bu konuda tekrar bilgilendirme ihtiyacı duyuyorum.

Bahse konu ülke ile olan et ithalatı uygulamasıyla ilgili söylediği sözler doğru değildir. Zira ithal edilen ya da edilecek sığırların kesimi, parçalanması ve paketlenmesi gibi sağlık muayene işlemleri, Bakanlığımızca resmi olarak görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde İslami usullere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi ithal edilecek etlerin besmelesiz kesilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Ayrıca Sırbistan’dan gerçekleşmiş bir ithalat söz konusu değildir. Gerçekleşse dahi bu şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

Ülkenin bir tarım politikasının olmadığı, “cep doldurma” politikasının olduğu şeklindeki iddiasını tekrarlaması da hezeyandan başka bir şey değildir. Zira Hükümetlerimiz döneminde verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşanmıştır. 2002-2016 döneminde kırmızı et üretimimiz yüzde 179 artışla 421 bin tondan 1 milyon 173 bin tona yükselmiştir. Son 7 yılda ise, iddia edildiği gibi üretimimiz azalmamış bilakis artmıştır. 2010 yılında 11 milyon 455 bin olan büyükbaş hayvan sayımız, yüzde 24.2’lik bir artışla 2016 yılında 14 milyon 222 bine yükselmiştir.

Ancak et tüketimimiz farklı sebeplerden dolayı artış göstermektedir. Bu artıştan kaynaklı ortaya çıkan arz açığının giderilmesi ve et fiyatlarının kontrol edilemez şekilde artmaması amacıyla zaman zaman ithalat yapılmaktadır. Et ihtiyacımızın yerli imkânlarla karşılanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde ciddi projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını daha ucuz ve uygun fiyattan karşılamalarını sağlamaya çalışırken diğer yandan besicimizin ve kasaplarımızın imkânlarını geliştirecek çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Ana muhalefet partisinin genel başkanlığını yürüten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şekildeki beyanlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışmasını ve bunu da alışkanlık haline getirmesini ülkemiz adına üzüntü verici bir durum olarak görüyorum.

Değerlendirmeyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum.”

Bakan Fakıbaba ayrıca partisinin bu gün gerçekleşen Gurp Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak ta şunları söyledi:

"Partimizin Grup Başkanlığına yeniden seçilen Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım başta olmak üzere Grup Başkanvekilliklerine, TBMM Başkanvekilliklerine, Başkanlık Divanına ve Grup Yönetimine seçilen yol arkadaşlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi