Fakıbaba: kurbanda stokçuluk yapana geçit yok!

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:59

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kuruluna katılan Fakıbaba, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkta çok başarılı olacağına inandığını ve her zaman üreticinin yanında duracağını kaydetti.

Olağanüstü Genel Kurula konuşmak için gelmediğini dile getiren Fakıbaba, "Buraya başkanla toplantı yapmak için geldim, hepimiz o eli öpülesi çobanla çalışacağız. Siz toplumun ilacısınız. Hep haktan, eşitlikten yanayım. Üretici üretecek, insan gibi parasını kazanacak ama tüketicimize de sahip çıkacağız. Bu dengeyi kurmak zorundayız. Yetiştirici, çoban arkadaşım emek verirken, birileri parasının varlığına güvenip stok yapacak, ondan sonra gariban adam da ezilecek, yok öyle bir şey. Bu Fakıbaba'nın kitabında yazmaz, stokçuluk yaparak bedavadan para kazanmak yok." diye konuştu.

"Haklı olan bütün isteklerinizi yapacağız"

Fakıbaba, köylerin birer cennet olduğunu ve insanların oralarda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamayı amaçladıklarına işaret ederek, "Bunu nasıl sağlayacağız, o çoban arkadaşımız başımızın tacı olacak. Herkes memura kız vermek istiyor. Biz ne zaman başarılı olacağız, çobana kız vermeye çalışan insanlar olduğunda." ifadelerini kullandı.

Çobanların, Türkiye'nin sigortası ve efendisi olduğunu dile getiren Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Kırsaldan kente göçü önlemenin yolu, çoban sayısını artırmaya bağlı. Toprağı ve yeşili korumanın yolu, köyde yaşayan kardeşlerimin kıymetini bilmemize bağlı. Faruk Bey bana önemli bir bayrak devretti, şimdi sıra Fakıbaba'da. Sizlerle beraber samimi, el ele, haklı olan bütün isteklerinizi yapacağız. Benim sizlerden istediğim, hak ettiğimiz şeyi elde edeceğiz, fazlasını istemeyeceğiz, fazlası da tüketicinin olacak."

"Havadan para kazanmaya müsaade etmeyeceğiz"

Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine de bu konuda samimi şekilde üretici ve tüketicinin haklarını koruyan bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız özellikle 'Fakir fukaraya gerekli desteği vereceksin Fakıbaba.' dedi, ben de 'Emriniz olur efendim.' dedim. Yani Cumhurbaşkanımızın özellikle benden istediği fakir fukaraya mutlaka ve mutlaka gerekli desteği vermek zorundayız. Kurbanlık fiyatlarını rahatlatmak için kolumuzu değil, vücudumuzu, canımızı ortaya koyacağız. Yeter ki hem üreticimiz hem tüketicimiz kazansın. Havadan para kazanmak isteyenler, hayal kırıklığına uğrayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Stoku yapıp vatandaşı zor durumda yakalayıp ona yüksek fiyatla vermek isteyen adamın mal elinde kalacak. Bunu herkes bilsin. Onun için herkes hak ettiği şeyi alacak. Tüketici hak ettiği şekilde o fiyatla alacak üreticide kazanacak. Yani kazan kazan olacak. Üreten kazanacak, tüketen kazanacak." dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de geçen yıl nisan ayında göreve başladığını dile getirerek, Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, "Bakanım, siz geminin kaptanısınız, biz mürettebatıyız ve her zaman emrinizdeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çelik, Fakıbaba'ya plaket takdim etti.

(tarimdanhaber.com)