Ana Sayfa Ekonomi Fakıbaba: Kurbanlık fiyatlarında normalleşme başladı!

Fakıbaba: Kurbanlık fiyatlarında normalleşme başladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarında normalleşmenin başladığını söyledi. Fakıbaba, “Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 03:29
Fakıbaba: Kurbanlık fiyatlarında normalleşme başladı!

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Fakıbaba, Kurbanlık fiyatları üzerinde ciddi bir çalışma başlattıklarını kaydederek, “Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tarım ve hayvancılık sektörününde piyasanın mutlaka oturacağını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti satan, tüketen insanlara saygımız var."

Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

 

TARIMDAN HABER

YORUMLAR
  • yorum2017-07-27 11:41:06UMUT

    Baba senden umutluyuz inşaallah iyi şeyler olacak,et fiyatları çok yüksek düşmesi gerekir kısa vadede düşmesi için ithalatın artırılması gerekir,uzun vadede ise hayvan üretimi artırılmalı mera ıslahı yapılmalı ve yem maliyetleri düşürülmelidir..

    Beğen (0) Beğenme (0)
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Sade yağın kilogramı 50 liradan işlem gördü

Sade yağın kilogramı 50 liradan işlem gördü
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık