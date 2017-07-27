Fakıbaba: Kurbanlık fiyatlarında normalleşme başladı!

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 03:29

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Fakıbaba, Kurbanlık fiyatları üzerinde ciddi bir çalışma başlattıklarını kaydederek, “Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tarım ve hayvancılık sektörününde piyasanın mutlaka oturacağını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti satan, tüketen insanlara saygımız var."

Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

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