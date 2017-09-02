Fakıbaba müjdeyi verdi: Devlet desteği geliyor

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2017 Cumartesi 11:33

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle denizlerimizden sofralarımıza getirilen, insanların sağlıklı beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları bulunan, başta balık olmak üzere tüm su ürünlerinin yeni av sezonunda halkımız tarafından bol bol tüketmesini tavsiye ediyorum. Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar, deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle, koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız. Bakanlık olarak bu dengeyi kurabilmek ve balıkçılarımızın daha kazançlı bir sezon geçirmesini sağlayabilmek amacıyla, birçok bilimsel araştırma yapıyor, yeni projeler geliştirip, balıkçılarımız için farklı destekleme modellerini uygulamaya alıyoruz. Hükümet olarak uzun yıllardır balıkçılarımıza ÖTV’siz yakıt indirimi sağlıyoruz, bu kapsamda balıkçılarımıza 1.2 milyar TL destek sağlandı. Denizlerimizde aşırı av baskısı oluşturan ve balıkçılığımızın sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyen bin 211 balıkçı teknesi, bedelleri peşin olarak ödenerek av filosundan çıkarıldı. Bu kapsamda balıkçılarımıza 160 milyon TL ödeme yapıldı. Bu uygulama 2018 yılında da devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Gemi başına boylarına göre 500-bin TL arasında destekleme ödemesi yapılacak”



Bu yıl ilk kez uygulamaya başlanılacak yeni bir destekleme modeli olan, ‘Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi’ programıyla, göllerde ve barajlarda avcılık yapan tüm balıkçı tekneleri dahil, denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin tamamının destekleme kapsamına alınacağını belirten Fakıbaba, “Avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması karşılığında gemi başına boylarına göre 500-bin TL arasında destekleme ödemesi yapılacak. Bu sene balıkçılık filomuzdaki boyu 12 metreden daha büyük bin 350 balıkçı teknesine, bedellerinin tamamı Bakanlığımız tarafından karşılanan, ‘Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi’ (BAGİS) cihazları takıldı. Bu sistemle teknelerin avcılık faaliyetleri, GSM ve uydu aracığıyla anlık olarak takip edilmekte, bu sayede avcılığın denetlenmesi ve avcılık verilerinin toplanması sağlanmaktadır. Bu sayede kaçak avcılık yapan teknelerin haksız kazanç sağlamalarının önüne geçilmesinde de büyük bir adım atılmış oldu. Bu yıl yine ilk kez denizlerimizdeki berekete bereket katmak, çipura ve levrek stoklarını desteklemek amacıyla Akdeniz’deki lagünlerimizden binlerce levrek ve çipura balığı denizlerimize bırakıldı. Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla, avcılıkla ilgili getirilen tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından belirlenen kurallara balıkçılarımızın uyması büyük önem taşıyor. Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekiyor. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için Bakanlık olarak denetimlere, geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da devam edilecek. Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri de alınmış durumda. 2017-2018 av sezonunun, balıkçılarımız için bereketli olmasını, kazasız sıkıntısız tamamlanmasını, halkımızın da bu sağlıklı nimetten bolca yararlanmasını dileyerek, balıkçılarımıza pruvanız ‘neta’ olsun diyorum” açıklamasında bulundu.



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