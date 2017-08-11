Fakıbaba: Sağlık Bakanı olarak atansaydım şaşmazdım!

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 12:12

Şanlıurfa'da TV programına katılan Fakıbaba, Faruk Çelik'ten aldığı bakanlık bayrağını daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağının altını çizdi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan kabinede ismini yer alacağını hiç beklemediğini ifade eden Fakıbaba, şunları kayretti:

“Odamda televizyon izlerken ismim söyleyince garip bir his oldu. Sevinmedim desem, ya da çok sevindim desem yalan olur, öyle durup baktım. Danışmanım heyecanlandı ben de kendisini 'İsmail heyecanlanma' dedim. O sırada bu yükün üstesinden gelmek için dua ettim. Sağlık Bakanı olsam şaşırmazdım ama, Tarım Bakanı olunca 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissettim. Ama ben hizmet adamıyım, geçmişte başhekimlik ve belediye başkanlığı görevlerini nasıl samimi şekilde yaptıysam, bakanlığı da aynı şekilde yapacağım" açıklamasını yaptı.

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