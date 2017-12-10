Fakıbaba Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 06:57

Bakan Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere karayoluyla geldiği memleketi Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Daha sonra polisevine geçen Fakıbaba, burada basına kapalı düzenlenen vali, milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlık bürokratları ve diğer ilgililerle "Ortak Akıl Toplantısı"na katılarak kentin sorunlarını değerlendirdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yarın da kente gelmesi beklenen Ulaştırma Denizcilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile bazı toplantılara katıldıktan sonra bazı ilçeleri ziyaret edeceği öğrenildi.

AA