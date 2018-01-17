Fakıbaba Şehit Aileleri ile Yemekte Buluştu

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:15

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı bunlar bizim zenginliğimiz, bunu kıskanıyorlar, bunu çekemiyorlar. Aramızda bir farkımız mı var? Ama bunu Türkiye'yi bölmek adına kullanıyorlar. Biz bunları kullandırmayacağız." dedi.

Fakıbaba, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi.

Bakan Fakıbaba, bugün şehit ailelerinin karşısında konuşmasını 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine borçlu olduğunu belirterek, "Allah onların mekanlarını cennet etsin. Onlar zaten Peygamber Efendimizin komşuları. İnanın bu ülke onlara çok şey borçlu. Eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı emin olun burada çoğumuz olmayacaktık, buna emin olun. Onun için onlar gerçekten kahramanlar ve şu anda Peygamber Efendimizin inşallah komşularıdır. Ondan hiç kimsenin şüphesi yok. Çünkü Kur'an’ımız bize bunu böyle söylüyor." diye konuştu.

"100 yıl önce geldiniz ne yaptınız, şimdi ne yapacaksınız." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. O bayrağı alır, başınıza çalarız. Sizin bunu bilmeniz lazım. Bunu öğrenmeniz lazım. Hala öğrenmediniz mi, hala o cahillik mi? Sizi kaç ülke kovdu? Ben sayılarını söylemek istemiyorum. Kaç ülkeden kovuldunuz? Kaç memlekete girdiniz, tekrar çıkmak zorunda kaldınız? Gelin bakalım o zaman, göreceksiniz. Bu birlik beraberliğimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize Allah'tan başka kimsenin gücü bize yetmeyecektir. Ben bir Güneydoğulu kardeşiniz olarak, bütün Türkiye'yi temsil eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı bunlar bizim zenginliğimiz, bunu kıskanıyorlar, bunu çekemiyorlar. Aramızda bir farkımız mı var? Ama bunu Türkiye'yi bölmek adına kullanıyorlar. Biz bunları kullandırmayacağız. Her işte Allah'ın izniyle bir hayır vardır. Eğer 15 Temmuz olayı olmamış olsaydı, o şehitlerimize Allah bin kere rahmet etsin. O kahramanlarımız, o gazilerimiz olmamış olsaydı, şimdi bizim bu ülkemiz yoktu. Bölmüşlerdi, üçe bölmüşlerdi. Allah mekanlarını cennet etsin. Böyle evlatlar yetiştirdiniz için Allah sizlerden razı olsun. Öyle babaların, anaların eli öpülür. Öyle bacılar, öyle çocuklar var ki Allah onlardan razı olsun."

- "Bir dediğiniz şey iki olmayacak"

Şehit aileleri ve gazilerin sahipsiz olmadığını vurgulayan Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sizin emriniz bizim başımızın, gözümüzün üstünedir. Ne emriniz varsa olacak. Başta burada bakanınız olarak ben, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatımız, il başkanlarımız hep sizin emrinizdeyiz. Bir dediğiniz şey iki olmayacak. Çünkü bunu siz yürekten hak etmiş olan insanlarsınız. Bir hükümetin bakanı olarak size söz veriyorum. Bu bağlamda Sayın Belediye Başkanıma da yürekten teşekkür ediyorum. Konut yapıyor, sizleri bir araya getiriyor. Bize sizlerle bir araya gelme fırsatı veriyor. Tekrar sizlerle beraber olduğum için çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ömür, acil şifalar diliyorum. Onlar birer kahraman. Yani geldik ve gideceğiz. Allah bana da şehitlik mertebesine ermeyi nasip etsin inşallah."

Fakıbaba, daha sonra Gaziantep Valiliği'nde tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

AA