Fakıbaba: Suriye halkını özgürleştireceğiz.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 23:29

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'i en kısa zamanda ele geçireceğiz ve özellikle Suriye halkını özgürleştireceğiz. Türkiye hiç kimsenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Bizim topraklarımız bize yeter ama binlerce kilometre öteden gelip sınırımızda gerçekten terör yaratmak isteyen devletler de gerekli dersi almış olacaklardır." dedi.

Fakıbaba, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde düzenlenen "Misak-ı Milli'den 15 Temmuz'a" panelinde yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinen Fakıbaba, "Eğer Cumhurbaşkanımız o akşam o yürekliliği göstermeyip de yerinde bir başkası olsaydı ben Türkiye'nin halini düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelede masum insanlara zarar gelmeyeceğine inandığını, hiçbir zaman devlet ve hükümet olarak masum insanların kılına zarar gelmesini istemediklerini vurgulayan Fakıbaba, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de insanların birlikte darbeyi bertaraf ettiğini söyledi.

Fakıbaba, şöyle dedi:

"15 Temmuz'da hepimiz el eleydik. Bugün Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da bu ruhu gördüm. Bakın o bombaların altında hepimiz vardık. Kürt'ümüz, Türk'ümüz, Arap'ımız ne fark eder. Biz insanız önemli olan iyi insan olmak gerçekten ülkesini, bayrağını, dinini seven, onunla haşır neşir olan beraber olmaktır."

- Zeytin Dalı Harekatı

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Fakıbaba, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a başarılar diledi.

Burada partililere hitap eden Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Afrin'i en kısa zamanda ele geçireceğiz ve özellikle Suriye halkını özgürleştireceğiz. Türkiye hiç kimsenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Bizim topraklarımız bize yeter ama binlerce kilometre öteden gelip sınırımızda gerçekten terör yaratmak isteyen devletler de gerekli dersi almış olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Bu arada bir gazetecinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklık yaşandığı yönündeki sorusuna cevap veren Fakıbaba, bölgede herhangi bir kuraklık beklemedikleri, son haftalardaki yağışların da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Sur ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine geçen Fakıbaba, Belediye Başkanı Atilla ile basına kapalı görüştü.

AA