Fakıbaba Urfa'da Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 22:32

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi ile Şanlıurfalıların daha nitelikli şartlarda yaşayacağını bildirdi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen, TOKİ Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada programa katılan mahalle sakinlerine hitap eden Fakıbaba, "Şanlıurfa'mıza şimdiden hayırlı olsun. Bu proje ile Yeşildirek Mahallesi'ndeki kardeşlerim daha nitelikli şartlarda yaşayıp, geleceğe daha da güvenle bakacaklar." dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise Bakan Fakıbaba'nın söz konusu projenin hayata geçmesi için çok çalıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konyalıoğlu, projede Şanlıurfa'nın mimari yapısını dikkate alacaklarını vurgulayarak, "27,3 hektarlık proje alanımızda, 874 hak sahibi bulunuyor. Yaklaşık 300 civarında iş yerimiz var. 2 bin 700 konut, sosyal donatı, cami, okulla beraber Şanlıurfa'ya yakışır, nitelikli, güzel bir yapılaşma tasarımı ortaya koymaya çalıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara projenin tasarım ve animasyon videosu izletildi.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilçe belediye başkanları da katıldı.