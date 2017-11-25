Fakıbaba Urfa'da toplantı yaptı..

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2017 Cumartesi 11:16

Fakıbaba'yı GAP Havalimanında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İl Başkanı Z. Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve kurum amirleri karşıladı.

Fakıbaba gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden toplantı için yetkilileri aynı masada topladı. Şanlıurfa Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle Şanlıurfa'da ihracatın ve yatırımların artması için yapılacak çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Fakıbaba, bugün de beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile bir dizi temaslar gerçekleştirecek.