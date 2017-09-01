Fakıbaba Valilikte Bayramlaşma Törenine Katıldı

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2017 Cuma 21:52

Kurban Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ev sahipliğinde gerçekleşen resmi bayramlaşma törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbab katıldı.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bayramların, sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak, dargınlıkları sona erdirmek için bir fırsat olduğunu söyleyen Vali Erin, "Bayramın, yeryüzündeki bütün mazlum insanların kurtuluşuna, barışa ve huzura çıkmalarına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimin bayramını tebrik ederek, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.



Vali Erin, Bakan Fakıbaba ve Başkan Çiftçi, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki nöbetçi personeller ile bayramlaştı. Vali Erin ve beraberindekiler, son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Çocuk Yuvasındaki çocukları ziyaret ederek bayramlaştı.



(haberler.com)