Fakıbaba'dan Çiftlikbank açıklaması

Giriş Tarihi: 17 Mart 2018 Cumartesi 16:51

Türkiye'de Çiftlikbank adı altında internet üzerinden 70 bin kişiyi 500 milyon lira dolandıran firma hakkında açıklamalarda bulundu.<br

Fame Game Hayvancılık San. ve Tic.A.Ş. adı altında sanal çiftlik kuraran Mehmet Aydın, 70 bin kişiyi 500 milyon (eski rakamla 500 trilyon) dolandıran şahıs hakkında yazılı açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancalık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bağlı basın müşavirliğinden yazılı açıklama yapıldı.



Basın müşavirliği yaptığı yazılı açıklamada:



“Çiftlik Bank’ın @ciftlikbank uzantılı Twitter hesabından 22 Kasım 2017 tarihinde yapılan paylaşımda; 23 Aralık 2017 tarihinde açılışını yapacakları Konya Tuzlukçu’daki tesisin, yüzde 30 devlet teşvik ve hibeleri kullanılarak yapılacağı belirtilmektedir.

Bu paylaşım bahane edilerek bazı basın yayın organlarında haberler yapılmakta ve bazı siyasiler de bu konuyu bir iddia olarak dile getirmektedirler.

Bu twitter paylaşımında geçen; devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesis ile ilgili olarak Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir.

Söz konusu açılışa Bakanlığımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Hatta Konya’daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştur. Ayrıca Fame Game Hayvancılık San. ve Tic.A.Ş., Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında; bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Dolayısıyla konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımız ile söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.