Fakıbaba'dan köylü ailelere 300 koyun

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 23:30

Köyden kente göçü önlemek için devlet çifçi ailelere 300 adet damızlık koyun verecek. Üstelik bir de asgari ücretten maaş ve sigorta olacak. Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan sosyal proje büyük ilgi gördü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın hazırlattığı projenin sloganı da “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol”.

Peki kimler Tarım Bakanlığı'nın vereceği 300 damızlık koyunu alabilecek? Bunun için gerekli olan şartlar neler? Şehirde yaşayan kişiler köylerine dönüp projeden yararlanabilirler mi? Bu müthiş projeyle ilgili akıllarda bir çok soru var. İşte öğrendiklerimiz;

-ŞARTLAR NELER : 300 damızlık koyun için başvuru şartları çok zorlayıcı olmayacak. Ailenin köyde çiftçi olması yeterli sayılacak.

-TAPUYA İPOTEK : Devlet 300 damızlık koyunu ailelere köydeki arazi tapusuna ipotek koyarak teslim edecek. Gerekli olan tek şey de bu...

-KAÇ KOYUN VERİLECEK : Damızlık koyun sayısı 300. Bu her aileye verilecek olan sayı. Değişmeyecek.

-AİLELERE EK ÖDEME VAR MI? : Çiftçi ailelere 300’er damızlık koyunun yanı sıra sigorta ve maaş desteği de verilecek. Koyun verilen kişi asgari ücret maaşı alacak. Ayrıca koyunlar için veterinerlik hizmetleri ücretsiz olacak. Yem ihtiyacını da devlet karşılaycak.

-BORÇ ÖDEMESİ NASIL OLACAK : Geri ödeme yavrular doğduktan sonra olacak. Aileler yavruları devlete ya da isterlerse kendileri satarak 300 damızlık koyunun parasını ödeyebilecekler. Fiyat garantisi de olacağından çiftçi zarar etmeyecek.

AHMET EŞREF FAKIBABA GARANTİ VERİYOR

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 300 damızlık koyun için köylülere garanti de veriyor. İşte Bakan Fakıbaba'nın müthiş projeyle ilgili söyledikleri : “Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak.

ŞEHİRDE TEMİZLİK YAPACAĞINA KENDİ İŞİNİN PATRON OL

-Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder. Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak."

kaynak: internethaber.com