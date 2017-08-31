Fakıbaba'dan Urfa'da hasta ve bayram ziyareti

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2017 Perşembe 14:34

Dün gece geç saatlerde kente gelen Bakan Fakıbaba, sabah ilk olarak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun diklerinde bulunup, bayramlarını kutladı. Bakan Fakıbaba, daha sonra kentte bulunan şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulunarak, aile fertleri ile sohbet etti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya hastane ve şehit ailelerini ziyaretleri sırasında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bürokratlarından Plan Proje Kesin Hesaplar Daire Başkanı Halil Esin ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.



BAKAN FAKIBABA’DAN BM’YE ARAKAN ÇIKIŞI



Ziyaretler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, Arakan Müslümanlarının uğradığı zulme dikkat çekerek, Müslümanların sadece Arakan’da değil, dünyanın birçok bölgesinde zulme uğradığını belirtti. Birleşmiş Milletlerin toplanma kararına da değinen Fakıbaba, “Birleşmiş Milletler toplanıyormuş, günaydın diyorum” ifadelerini kullandı. Arakan’da büyük bir katliam yaşandığını ifade eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

“Bırakın Müslüman olmayı insan olarak çok üzüntü duyuyorum. Dünyanın sesiz kalmasını lanetliyorum. Birleşmiş Milletler toplanıyormuş, günaydın diyorum. Bu zamana kadar neredeydiniz? Müslümanlar sadece Arakan’da değil. Suriye’ye, Yemen’e, Libya’ya, Irak’a bakın. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara bakın. 15 Temmuz darbe girişimine bakın. Gerçekten bilinçli bir şekilde Müslüman alemine karşı bir zulüm olayı var. Allah yardımcımızdır. Hep birlikte bu oyunu bozacağız. Özellikle Türkiye üzerinde oynan oyunları bozacağız. Arakan bölgesindeki Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Hükümet olarak ve devlet olarak onların yanındayız. Arakan’da yapılan katliamı nefret ile kınıyorum” dedi.



ACEMİ KASAPLARA UYARI



Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara da uyarılarda bulunarak, “Ülkemizde her şeyin profesyonel olması lazım. Acemi kelimesinin artık olmaması lazım. Herkesin işini çok iyi yapması gerektiğine inanıyorum. Kim olursa olsun, ister kasap, hemşire, doktor, isterse basın mensubu olsun. Artık işimizi çok iyi yapmamızın tam zamanı geldi. Kardeşlerimden özellikle istirham ediyorum, işlerini iyi yapsınlar, aceleye getirmesinler. 15 dakikada yapacaklarına, hayvana eziyet vereceklerine, kendilerine zarar vereceklerine 20 dakikada yapsınlar ama temiz iş yapsınlar. Dikkat ederseniz elimden geldiği kadar bütün hastaları dolaşmaya çalışıyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Türkiye’nin en büyük eksikliklerinden birisi bu. Herkes işini iyi yapacak. İşimizi iyi bir şekilde yaptığımızda sorunlarımızın çoğunun çözüme kavuşacağına inanıyorum” diye konuştu.



BUCA’DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ



Sabah saatlerinde İzmir’in Buca ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında yaşanan patlamaya da değinen Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti: “Bu teröristler bizimle başa çıkamaz. Terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, DAEŞ ve PYD olsun, kim olursa olsun Türkiye ile başa çıkamazlar. 6 kişi ölür, 60 kişi doğar. Onun için terörü lanetliyorum. Onların hiçbir zaman başarılı olmayacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemiz bu dönemlerden geçecektir. Türkiye büyük bir ülkedir. Biz birlikte kardeşiz. İzmirlisi ile Bucalısı ile Şanlıurfalısı ile ve Kürdü, Türkü, Arabı, Sunnisi ve Alevisi ile biz kardeşiz. İnşallah, Allah’ın izniyle bizi bölemeyecekler. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar, hiç bir şey elde edemeyecekler” şeklinde konuştu.



