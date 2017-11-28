Fakir Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 17:12

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, kış bastırmadan kömür dağıtımının başlaması yönündeki talimatı üzerine, önceki yıllara kıyasla erkene alınan kömür dağıtımlarının ilki Haliliye ilçesinde yapılıyor.

Sırrın Karşıyaka mahallesi, çevre yolu kenarındaki alanda kömür dağıtımını başlatan Haliliye İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, ilçe genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen 21 bin 333 aileye kömür dağıtımlarının başladığını belirterek, toplam 16 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Amaçlarının, kış bastırmadan kömür dağıtımın tamamlamak olduğunu kaydeden Kaymakam Yılmaz, “Devletimizin, maddi durumu zayıf vatandaşlarımıza gönderdiği kömürün sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Yılmaz, dağıtımların en kısa sürede tamamlanması için vakıf personelinin yoğun mesai sarf edeceğini, yapılan kömür yardımlarının hak sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz teslim edileceğini ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve kömür fişi dağıtılan vatandaşlar, bağlı bulundukları ilçelerdeki vakıf merkezlerinden servis araçlarıyla kömür dağıtım alanına getirilip, burada kömürlerini yükledikleri ücretsiz servis araçlarıyla evlerine ulaştırıyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından diğer ilçelerde de kömür dağıtımı için ihalelerin yapıldığı, kömür dağıtımlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

HALİLİYE SYDV 2017 YILI KÖMÜR DAĞITIM PLANI