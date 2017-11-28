Fakir Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, kış bastırmadan kömür dağıtımının başlaması yönündeki talimatı üzerine, önceki yıllara kıyasla erkene alınan kömür dağıtımlarının ilki Haliliye ilçesinde yapılıyor.
Sırrın Karşıyaka mahallesi, çevre yolu kenarındaki alanda kömür dağıtımını başlatan Haliliye İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, ilçe genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen 21 bin 333 aileye kömür dağıtımlarının başladığını belirterek, toplam 16 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.
Amaçlarının, kış bastırmadan kömür dağıtımın tamamlamak olduğunu kaydeden Kaymakam Yılmaz, “Devletimizin, maddi durumu zayıf vatandaşlarımıza gönderdiği kömürün sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Yılmaz, dağıtımların en kısa sürede tamamlanması için vakıf personelinin yoğun mesai sarf edeceğini, yapılan kömür yardımlarının hak sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz teslim edileceğini ifade etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve kömür fişi dağıtılan vatandaşlar, bağlı bulundukları ilçelerdeki vakıf merkezlerinden servis araçlarıyla kömür dağıtım alanına getirilip, burada kömürlerini yükledikleri ücretsiz servis araçlarıyla evlerine ulaştırıyorlar.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından diğer ilçelerde de kömür dağıtımı için ihalelerin yapıldığı, kömür dağıtımlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.
HALİLİYE SYDV 2017 YILI KÖMÜR DAĞITIM PLANI
|
Sıra No
|
MAHALLE
|
TARİH
|
SÜRESİ
|
1
|
KARŞIYAKA, SIRRIN, AKPINAR
|
30 Kasım 2017
|
1 Gün
|
2
|
DEVTEŞTİ
|
1-3 Aralık 2017
|
2 Gün
|
3
|
AHMET YESEVİ
|
4-6 Aralık 2017
|
2 Gün
|
4
|
YAVUZ SELİM
|
7-8 Aralık 2017
|
2 Gün
|
5
|
SÜLEYMANİYE
|
9-10 Aralık 2017
|
2 Gün
|
6
|
BAĞLARBAŞI
|
11-12 Aralık 2017
|
2 Gün
|
7
|
ŞEHİTLİK, İPEKYOL
|
13 Aralık 2017
|
1 Gün
|
8
|
ATATÜRK, HIZMALI
|
14 Aralık 2017
|
1 Gün
|
9
|
MİMAR SİNAN, BAHÇELİEVLER, SULTAN FATİH, CENGİZ TOPEL, ŞAİR ŞEVKET
|
15 Aralık 2017
|
1 Gün
|
10
|
KAMBERİYE
|
16 Aralık 2017
|
1 Gün
|
11
|
SANCAKTAR
|
17 Aralık 2017
|
1 Gün
|
12
|
ŞAİR NABİ, BAMYASUYU
|
18 Aralık 2017
|
1 Gün
|
13
|
İMAM BAKIR, PAŞABAĞI
|
19 Aralık 2017
|
1 Gün
|
14
|
YEŞİLDİREK
|
20 Aralık 2017
|
1 Gün
|
15
|
OSMANGAZİ, ULUBATLI, VEYSEL KARANİ, ERTUĞRUL GAZİ
|
21 Aralık 2017
|
1 Gün
|
16
|
SELAHADDİN EYYÜBİ, YENİŞEHİR, REFAHİYE, HAMİDİYE
|
22 Aralık 2017
|
1 Gün