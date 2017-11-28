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Fakir Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen kömür yardımlarının dağıtımı başladı.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 17:12
Fakir Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, kış bastırmadan kömür dağıtımının başlaması yönündeki talimatı üzerine, önceki yıllara kıyasla erkene alınan kömür dağıtımlarının ilki Haliliye ilçesinde yapılıyor.

Sırrın Karşıyaka mahallesi, çevre yolu kenarındaki alanda kömür dağıtımını başlatan Haliliye İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, ilçe genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen 21 bin 333 aileye kömür dağıtımlarının başladığını belirterek, toplam 16 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Amaçlarının, kış bastırmadan kömür dağıtımın tamamlamak olduğunu kaydeden Kaymakam Yılmaz, “Devletimizin, maddi durumu zayıf vatandaşlarımıza gönderdiği kömürün sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Yılmaz, dağıtımların en kısa sürede tamamlanması için vakıf personelinin yoğun mesai sarf edeceğini, yapılan kömür yardımlarının hak sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz teslim edileceğini ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve kömür fişi dağıtılan vatandaşlar, bağlı bulundukları ilçelerdeki vakıf merkezlerinden servis araçlarıyla kömür dağıtım alanına getirilip, burada kömürlerini yükledikleri ücretsiz servis araçlarıyla evlerine ulaştırıyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından diğer ilçelerde de kömür dağıtımı için ihalelerin yapıldığı, kömür dağıtımlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

HALİLİYE SYDV 2017 YILI KÖMÜR DAĞITIM PLANI

Sıra No

MAHALLE

TARİH

SÜRESİ

1

KARŞIYAKA, SIRRIN, AKPINAR

30 Kasım 2017

1 Gün

2

DEVTEŞTİ

1-3 Aralık 2017

2 Gün

3

AHMET YESEVİ

4-6 Aralık 2017

2 Gün

4

YAVUZ SELİM

7-8 Aralık 2017

2 Gün

5

SÜLEYMANİYE

9-10 Aralık 2017

2 Gün

6

BAĞLARBAŞI

11-12 Aralık 2017

2 Gün

7

ŞEHİTLİK, İPEKYOL

13 Aralık 2017

1 Gün

8

ATATÜRK, HIZMALI

14 Aralık 2017

1 Gün

9

MİMAR SİNAN, BAHÇELİEVLER, SULTAN FATİH, CENGİZ TOPEL, ŞAİR ŞEVKET

15 Aralık 2017

1 Gün

10

KAMBERİYE

16 Aralık 2017

1 Gün

11

SANCAKTAR

17 Aralık 2017

1 Gün

12

ŞAİR NABİ, BAMYASUYU

18 Aralık 2017

1 Gün

13

İMAM BAKIR, PAŞABAĞI

19 Aralık 2017

1 Gün

14

YEŞİLDİREK

20 Aralık 2017

1 Gün

15

OSMANGAZİ, ULUBATLI, VEYSEL KARANİ, ERTUĞRUL GAZİ

21 Aralık 2017

1 Gün

16

SELAHADDİN EYYÜBİ, YENİŞEHİR, REFAHİYE, HAMİDİYE

22 Aralık 2017

1 Gün
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