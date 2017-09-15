Fare görülen hastaneden savunma

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2017 Cuma 00:09

Şanlıurfa'da fare bulunduğuna ve yakalanmaya çalışıldığına dair görüntüleri ortaya çıkan özel bir hastane açıklama yaptı. İşten çıkarılan bir personelin fareyi getirip bıraktığı iddia edilen açıklamada haber sitesi hakkında da şantaj suçlaması yapıldı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



Haber sitesi hakkında erişim yasağının alındığı karar basınla paylaşılırken, şantaj yapıldığına dair haber sitesinin sahiplerinin görüntülerinin yer aldığı kayıtlar ve belgeler de basına servis edildi.



Haber sitesinin yayınladığı görüntülerde özel hastanenin yeni doğan servisinde "cardon" türü fare olduğu ve küvezde tedavi gören bebeklerin yanında olduğu görüldü. Görüntüde personelin fareyi yakalamaya çalıştıkları ve bunu yaparken gülerek eğlendikleri de yer aldı.



Kaynak: AJANS URFA