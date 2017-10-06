Faruk Çelik, Bursa'da Ameliyat Oldu

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2017 Cuma 13:51

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'daki özel bir hastanede operasyon geçirdi. Çelik'in safra kesesinin alındığı bildirildi.



Gıda Tarım Hayvancılık eski Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle dün akşam özel bir hastaneye yattı. Muayenesi yapılan Çelik, bu sabah ameliyat oldu. Doktorlar, bir saati aşan ameliyat sonrası Çelik'in safra kesesini aldı.



Başarılı ameliyat geçirdiği belirtilen Faruk Çelik'in bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

(sondakika.com)