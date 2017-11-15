Faruk Çelik'ten Rakka yorumu

Şanlıurfa milletvekili Faruk Çelik sosyal medya hesabından, DAİŞ'in Suriye'nin rakka kentinden çekilmesi konusunda attığı twitle DAİŞ (İŞİD)'in Suriye'deki terörle mücadelenin bir sonucu olmadığını, tam aksine emperyalist güçlerin orada yürüttükleri bir senaryonun devamı ve ikiz çocukları olduğunu vurguladı.
Faruk Çelik sosyal medya hesabı twitter de yaptığı paylaşımda:
"DAEŞ militanlarının silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkışına izin verilmesi, terörle mücadelenin değil mütarekenin göstergesidir. Bölgedeki terör örgütleri, kapitalist ve emperyalist sömürgeci birlikteliğin ikiz çocuklarıdır." dedi