Fatih Terim'e dudak uçuklatacak işsizlik maaşı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Fatih Terim'in sözleşmesinde yer alan maddelerin ortaya tek tek çıkmasıyla birlikte her geçen gün yeni bir tartışma çıkıyor.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon euroluk tazminat Türkiye'nin gündemine oturdu.



Terim'in sözleşme fesih maddesi TBMM'nin de gündemine gelirken; hem yazılı hem de görsel basında birbirinden farklı iddialar ve yorumlar da gelmeye devam etti.



Peki Fatih Terim'in sözleşmesinde hangi maddeler yer alıyor, Terim'e ne kadar ödenecek ve hangi şartlar altında tazminat ödenir? Bu soru yanıt buldu.



TERİM İŞSİZLİK MAAŞI ALIRSA 15 AY SONUNDA 4 MİLYON 365 BİN EURO ALACAK



Sporx'in özel haberine göre, 15 Kasım 2018'e kadar TFF ile sözleşmesi bulunan Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak.



Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euro olacak.



Terim, bu ay 15 içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa, görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.





