Fatih Terim'i bitirdi heykelini diktiler

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2017 Cuma 16:23

Hürriyet gazetisinden Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, geçtiğimiz aylarda Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşamış, haber gündeme bomba gibi düşmüştü.



TERİM İSTİFA ETMİŞTİ



Yaşanan olayların ardından Fatih Terim uzun süre sessiz kalmış, sonrasında ise Milli Takım Teknik direktörlüğünden de istifa etmişti. Olaylar tam gündemden düşmek üzereyken bir anda ortaya çıkan heykel, tartışmalara yeni bir boyut getirdi!



BİREBİR HEYKELİNİ YAPTILAR



Sosyal paylaşım sitesinde organize olan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi bir grup Selahattin Aydoğdu'nun birebir heykelini yaptı.



"TÜRK FUTBOLUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"



Öğrenciler heykeli, müşterilerin şaşkın bakışları arasında restoranın önüne getirip bıraktı. Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerindeki "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" cümlesi dikkat çekti.



Selahattin Aydoğdu ise "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Aydoğdu, heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.



(haberler.com)