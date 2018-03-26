Fatoş Güney: Yılmaz, PKK'ya Hep Karşı Çıktı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 21:18

Yılmaz Güney'in 81'nci yaş gününde Günaydın'a konuşan eşi Fatoş Güney, "Yılmaz, silahlı mücadelenin kimseye yarar getirmeyeceğini düşündüğü için PKK'ya karşıydı" dedi.

Türk sinemasının unutulmaz yönetmeni Yılmaz Güney'in 81'nci yaş gününde, eşi Fatoş Güney birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PKK EN ÇOK KÜRTLER'E ZARAR VERDİ"

Yılmaz Güney'in PKK'ya ilk günden beri karşı olduğunu söyleyen eşi, "Yılmaz silahlı mücadelenin halka zarar vereceğini düşünüyordu ve bakın PKK en çok Kürtler'e zarar verdi" dedi.

"CİHANGİR'DE OTURUP SENARYOLAR YAZMADI"

Güney, "Yılmaz, hep Türkiye gerçeklerini ele aldı" diyerek ekledi: "Köşklerde yaşayıp Cihangir'de oturup senaryolar yazmadı. Adana'da yoksulluğun içinde doğmuştu. Acının içinden geldiği için halkın sorunlarını çok iyi biliyordu."

Yılmaz Güney ve Fatoş Güney;

kaynak: sondakika.com