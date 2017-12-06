Ferhat Göçer, Kadın Futbol Takımı Kuruyor

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 11:30

Başkan Vekili görevinde dördüncü senesine yaklaşan Ferhat Göçer'den geçtiğimiz günlerde Sarıyer ve Türk futbolu adına müjdeli bir haber geldi.

KADIN TAKIM İÇİN KOLLARI SIVADI

Yılbaşı öncesi yeni albümünü sevenleriyle buluşturacak olan Göçer, diğer yandan da Sarıyer Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı için kollarını sıvadı.

'Kadına şiddete hayır' sosyal sorumluluk kampanyalarıyla ilgili Sarıyer camiasıyla yaptığı toplantılar sonrası kadın futbol takımı konusunu yönetim kurulunun gündemine getiren Ferhat Göçer, kadının her alanda başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Göçer, sözlerine şöyle devam etti:

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ"

"Gerek çocukların ve gençlerin yetişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarını geliştirmenin, gerekse kadın futbol takımını hayata geçirmenin; A takımı ile ilgili çalışmalar kadar değerli olduğuna inanıyorum."

(sondakika.com)