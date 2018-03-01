FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlıya suçüstü

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 12:00

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta merkez Sur ilçesindeki Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giden Ş.Ç, kendisini telefonda astsubay olarak tanıtan kişinin, "Kimliğin terör örgütü üyelerinin üzerinde yakalandı, banka hesabından para çekmeye çalışırken bu şahısları yakaladık. Bilgilerin FETÖ'nün eline geçmeden seni kurtarmak istiyoruz. 20 bin lira verirsen seni kurtarırız." dediğini belirterek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Zanlı suçüstü yakalandı

Ş.Ç'den, parayı merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde park halindeki aracın arka lastiği üzerine bırakmasını talep eden O.B, para süsü verilmiş gazete kağıdı bulunan poşeti almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

O.B'nin aracında dolandırıcılıkta kullandığı belirlenen 3 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.

Zanlının, geçen yıl 26 Şubat'ta da aynı yöntemle dolandırdığı M.N.A'dan 10 bin lira ve 4 cumhuriyet altını aldığı tespit edildi.

O.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA