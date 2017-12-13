FETÖ Operasyonu: 26 tutuklama

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 19:41

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Farklı kişiler adına alınan hatlarda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen farklı meslek gruplarından 35 şüpheliden 26'sı nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Aralık'ta Gaziantep merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınmıştı.