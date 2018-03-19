FETÖ sanıklarına hapis cezası

Bakan Rusya'ya Rest Çekti: Biz de Şirket Seçerek İthalat Yaparız

Savunma Sanayisine Yerli ve Milli Çelik Geliyor

YORUMLAR

Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.

Bu Kategorideki Diğer Haberler